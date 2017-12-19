ماضي الهاجري ـ رشيد الفعم - سلطان العبدان ـ بدر السهيل

صعّدت المعارضة البرلمانية من إجراءاتها ضد الحكومة والمجلس معا بإعلان 14 نائبا عزمهم مقاطعة أداء الحكومة لليمين الدستورية المقررة في جلسة اليوم.

وكان النواب الـ 14 عقدوا اجتماعا في مكتب النائب د.جمعان الحربش أمس وذلك لمناقشة قضية النواب والمواطنين المسجونين في قضية «دخول المجلس»، حيث بحثوا الإجراءات التي سيتخذها النواب في جلسة القسم الحكومي اليوم.

واتفق النواب المجتمعون على مقاطعة قسم الحكومة في جلسة اليوم، فيما أكد النائب حمدان العازمي انه سيقاطع الجلسة كاملة وليس فقط قسم الحكومة.

والنواب الذين سيقاطعون قسم الحكومة في جلسة اليوم هم: عبدالوهاب البابطين، محمد هايف، د.عادل الدمخي، عبدالله فهاد، خالد العتيبي، أسامة الشاهين، ثامر سويط، الحميدي السبيعي، د.عبدالكريم الكندري، حمدان العازمي، محمد الدلال، مبارك الحجرف، عمر الطبطبائي، ونايف المرداس.

وأمس، أصدر النائبان د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش بيانا من محبسيهما أعلنا فيه رفضهما لمبدأ سجن النواب، معتبرين هذا الإجراء غير دستوري.

وأعلنا أن كل الخيارات متاحة أمامهما بما فيها الإضراب المفتوح عن الطعام، محملين رئيس المجلس والنواب مسؤوليتهم التاريخية.

من جانب آخر، أعلنت اللجنة التشريعية أمس أنها ستنهي تقرير قانون الوظائف القيادية خلال أسبوعين وتحيله للجنة المالية.