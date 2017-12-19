قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انه بغض النظر عن الفيتو الأميركي الذي استخدم اليوم لإجهاض قرار لمجلس الأمن بشأن القدس، فإن اجماع باقي اعضاء المجلس أعطى رسالة واضحة حول الرفض العالمي للقرار الأميركي الأحادي.

وقال الغانم في تصريح صحافي: «ان تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار المصري بشأن عدم جواز تغيير وضع القدس وتأييد 14 عضوا بمن فيهم الدول دائمة العضوية بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين أعطى رسالة واضحة وجلية حول الإجماع العالمي الكاسح والرافض لأي خطوة أحادية باعتبار القدس عاصمة مزعومة للكيان الصهيوني».

وأضاف: «كما أكدت في كلمتي في الاجتماع الطارئ للاتحاد البرلماني العربي في الرباط قبل ايام بأننا لسنا وحدنا وأن العالم الحر كله يرفض مثل تلك القرارات الأحادية وأن هذا العالم الحر هي الساحة التي يجب أن نتوجه اليها بالاهتمام».

واختتم الغانم تصريحه قائلا: «نشكر الأشقاء في مصر على تقديم مشروع القرار الذي كان بمنزلة استفتاء دولي على رفض العبث السياسي بوضع القدس الشريف ونشكر كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن على موقفها الأخلاقي والمبدئي».