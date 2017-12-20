قال النائب رياض العدساني في تصريح للصحافيين عقب جلسة امس: اننا متضامنون مع المحجوزين، ولكن بعض النواب الذين انسحبوا من جلسة القسم يحركون سكرتاريتهم ضدنا، وانا حاولت لأكثر من اسبوعين أن ألم الشمل، وبعض النواب المنسحبين من جلسة القسم يجتمعون مع الشيوخ ويرتبون معهم، فإذا كنت صادقا اطلع للناس وقل الحقيقة، وانا واضح ولست متلونا وما اقوله في الخفاء اقوله في العلن وواضح وصادق، ولكن الشخص الذي يخرج من جلسة القسم ويجتمع مع الشيخ حتى يقول له اني لا اقدر فأنت شيخ جديد وسأخرج، واذا كان هناك من يجرؤ فليسألني عن الأسماء في القاعة وحينها سأذكر كل الأسماء وبالدليل.

وتابع: حاولنا اكثر من مرة لم الشمل ولكن ان تبعث لي السكرتارية فإما ان تكون غير قادر على السيطرة على السكرتارية وإما أن تكون أنت من أرسلهم.

وبسؤاله عما قام به سكرتارية الأعضاء، قال انهم يصدرون عنه شائعات ويتكلمون ضده.