الشيخ ناصر الصباح بيّن أهمية التنمية وتطويرها وحسن الإدارة لمواجهة التحديات

سلطان العبدان

ردا على عدد من الملاحظات والردود على ما يتداول من معلومات بشأن زيارة عدد من النواب للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد أصدر النواب عادل الدمخي ومحمد الدلال ونايف المرداس وعبدالعزيز البابطين بيانا من عده نقاط جاء فيه:



٭ قام كل من النواب عادل الدمخي ومحمد الدلال ونايف المرداس وعبدالوهاب البابطين بزيارة الشيخ ناصر صباح الأحمد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السبت الماضي 16 ديسمبر: من حق النواب الاجتماع بمن يرون وبما يملي عليهم تحقيق الصالح العام، وأن الهدف من الزيارة كان للتعرف على افكار وآراء الشيخ ناصر صباح الأحمد في المرحلة القادمة وبالأخص ما يتعلق بالأداء الحكومي، حيث أكد البيان أن الشيخ ناصر الصباح بين اهمية التنمية وتطويرها وحسن الادارة لمواجهة التحديات.



وقد بين النواب للشيخ ناصر أن تطلعاته بشأن تطوير التنمية وحسن الإدارة تتطلب توفير بيئة مناسبة خاصة في ظل تراجع الثقة بين المجلس والحكومة، وضعف أداء الحكومة العام وعدم معالجة الحكومة لملفات المرحلة السابقة.



وأشار البيان إلى أنه تم تناول نهج الحكومة السابق واستياء النواب من أدائها وإنه في حال اتخذ موقف بالانسحاب من اداء القسم فإنه غير مقصود بذلك، وأن اللقاء لم يتطرق كما ذكر الى ما أشير بشأن التصعيد (واقتحام المجلس) وخلافه من حوار، إذ أن معظم الكلام المتداول غير صحيح وتمت اضافة مغالطات لم تذكر او أضيفت عليها عبارات لم يتم التطرق إليها بهدف التشويه والإساءة.



وقال النواب في بيانهم: نعلم ان الصراع بين مراكز القوى في السلطة محتدم وكبير جدا ونحن لسنا طرفا فيه ونرفضه لأنه يسيء للشعب والدولة، ومثل هذه الرسائل المشوهة والمغلوطة جزء من محاولة جر النواب او المجتمع من اجل غايات خبيثة، ونسأل الله تعالى ان يحفظ اهل الكويت ويرد كيد الكائدين.