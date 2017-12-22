تقدم النائب ناصر الدوسري باقتراح برغبة بتكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بمهام التوظيف المركزي للعمالة الوطنية في العقود الحكومية، وذلك لتكويت التوظيف في العقود الحكومية والمساهمة في معالجة اختلاف التركيبة السكانية.

ونص الاقتراح على ما يلي:

أثبت الشباب الكويتي في الكثير من المواقف أنه على قدر المسؤولية، ونجح في تجاوز مختلف التحديات التي كان منها العمل في القطاع الخاص، يجب أن نحقق مبدأ العدالة في الالتحاق بالفرص الوظيفية من خلال تطبيق سياسة الأولوية في التسجيل وفقا للمؤهل والتخصص المطلوب كما هو معمول في القطاع الحكومي، وإيجاد فرص عمل حقيقية للباحثين عن عمل في القطاع الخاص، واختيار العناصر المناسبة لشغل الوظائف المتاحة من حيث التأهيل والتدريب، وتحقيق مبدأ الشفافية في شغل الوظائف المتاحة في العقود الحكومية ومحاربة المحسوبية والواسطة في التعيين بالعقود الحكومية.

ونص الاقتراح على ما يلي:

تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بمهام التوظيف المركزي للعمالة الوطنية في العقود الحكومية وتنظيم توظيفها على تلك العقود والانتقال منها، وذلك لتكويت التوظيف في العقود الحكومية والمساهمة في معالجة اختلاف التركيبة السكانية.