استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد.وعبر الغانم خلال اللقاء عن تمنياته للشيخ ناصر بالتوفيق والنجاح في مهمته الوزارية الجديدة بما يصب في مصلحة الكويت وأبنائها. كما استقبل الرئيس الغانم سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الكويت علي رضا عنايتي. وسلم عنايتي دعوة رسمية للغانم من رئيس البرلمان الإيراني د.علي جواد لاريجاني للمشاركة في أعمال مؤتمر اتحاد مجالس دول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي المقرر عقده في طهران منتصف الشهر المقبل. من جانب آخر، بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية إلى رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ د.عبدالله بن محمد آل الشيخ عبر فيها عن خالص تهنئته بالذكرى الثالثة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

ودعا الغانم في برقيته المولى تعالى ان يحفظ المملكة قيادة وشعبا وأن يسدد خطاها على طريق التقدم والازدهار ويجعلها واحة أمن وأمان.

كما بعث الرئيس مرزوق الغانم ببرقيتين إلى رئيس مجلس النواب السويسري دومينيك دي بومان وإلى رئيسة مجلس الشيوخ السويسري كارين كيلر سوتر، عبر فيهما عن خالص تهنئته بانتخاب آلان بيرسيه رئيسا للاتحاد السويسري.