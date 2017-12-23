أقامت نقابة العاملين بالأمانة العامة لمجلس الأمة ولجنة أمانة 2017، احتفالية لتكريم أمين عام مجلس الأمة علام الكندري بمناسبة قرار منحه جائزة التميز البرلماني من قبل الاتحاد البرلماني العربي عن فئة أمين عام.

‎في هذا السياق، أكد الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم كان له الدور البارز في هذا النجاح، ونظرا لمكانة الكويت في المحافل الدولية كافة والتي ساهمت بشكل كبير في تكريمه بهذه الجائزة المتميزة، ونظرا للمكانة التي يتمتع بها الرئيس الغانم من قبل رؤساء البرلمانات العربية.



‎وقدم الشكر الجزيل لنقابة مجلس الأمة وفريق عمل لجنة أمانة 2017 على هذا الحفل.

‎وقال الكندري للموظفين «إن كلامي لكم من القلب للقلب، ولقد أحرجتموني بهذا الحفل، خاصة أنكم أنتم من صنع هذا النجاح»، مؤكدا أن أي مسؤول لا يمكن أن ينجح في عمله ويطوره إلا بسواعد موظفيه.

‎وأعرب عن فخره بجميع الموظفين، مؤكدا أنه يقول دائما «إن الله أكرمني بطاقات أفتخر فيها وفي العمل معها».

‎وأشار الى ان روح الفريق الواحد هو سبب أي نجاح واعتبر أن عدم التعاون لا يأتي بالتطور، وأن الكلمات تتعثر في إبراز شعوري بعد تكريمي، مؤكدا أن هذا التكريم حفر في قلبي ووجداني.

‎وأكد الكندري أن هذا التكريم يعتبر أغلى من الهدية، موجها حديثه للموظفين قائلا «أنتم لستم جنودا بل أبطال».

‎وكشف أن دور نقابة العاملين بمجلس الأمة هو دور مميز، مؤكدا أنه لم ير منهم إلا كل خير وأنهم يسيرون على خطى متوازنة وهمهم الوحيد هو مصلحة الموظف ونواجه مطالبهم الواقعية دائما بالقبول.

‎من جهته، هنأ الأمين العام المساعد لقطاع الجلسات عادل اللوغاني الأمين العام علام الكندري على هذه الجائزة المتميزة، معتبرا أنها ليست جائزة عادية بل تخص جميع العاملين بمجلس الأمة ونحن نفتخر بها.

‎بدوره، قال رئيس نقابة العاملين بالمجلس جمال الشلاحي ان حصول الأمين العام على جائزة التميز البرلماني من قبل الاتحاد البرلماني العربي يعد مفخرة لجميع العاملين بمجلس الأمة.

‎وأضاف الشلاحي، خلال كلمته أمام الاحتفالية، أن هذه الجائزة هي تتويج لجهود الأمين العام في خدمة العمل البرلماني الذي يساهم في تطوير ورقي الكويت.

‎إلى ذلك، قام مدير إدارة شؤون المنظمات بمجلس الأمة مشعل العنزي بشرح مبسط عن الاتحاد البرلماني العربي وآلية اختيار المتميزين.

‎وقال العنزي إن الاتحاد البرلماني العربي تأسس عام 1974 وإن هذه الجوائز تم توزيعها في العام 2010 لتكريم المتميزين في العمل البرلماني الذين ساهموا في تطوير الممارسات البرلمانية العربية من أجل تعريف الرأي العام العربي بهم ومستواهم المهني.