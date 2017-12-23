افتتح الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري مؤخراً مركز خدمات تقديم العرائض والشكاوى بمجلس الأمة، ويحتوي على جميع الخدمات التي يحتاجها المواطنون لتقديم الشكاوى والعرائض.



ويتضمن المركز خدمات الطباعة وتصوير المستندات، واستراحة للمواطنين الراغبين في تقديم الشكاوى، وبها جميع وسائل الراحة من جلسات الانتظار وتلفزيون والضيافة، كما يحتوي المركز على بعض البروشورات والكتيبات التي تتعلق بإجراءات تقديم العرائض والشكاوى والمستندات المطلوبة.

وقد تم التنسيق مع حرس المجلس لاستقبال المواطنين الراغبين في تقديم الشكاوى بحيث يمنح المواطن هوية خاصة لدخوله مبنى الشيخ صباح الأحمد ومرافقته لمركز خدمات تقديم الشكاوى بشكل مباشر حتى لا يجد المواطن صعوبة في الوصول للمركز لتقديم شكواه.



كما تم اختصار خطوات تقديم الشكوى وذلك تسهيلا على المواطنين بحيث أصبحت إجراءات تقديم الشكوى تتم في المركز بشكل كامل بدلا من الإجراءات السابقة، حيث كان المواطن يتنقل من مكتب لآخر لإتمام انتهاء إجراءات تقديم الشكوى.

ويتقدم قطاع الجلسات (إدارة الإعداد البرلماني - قسم الكتب والشكاوى) بجزيل الشكر والتقدير إلى الأمين العام على دعمه في إنشاء المركز، وكذلك جميع القطاعات والإدارات على تعاونهم وجهودهم الكبيرة في إنشاء هذا المركز.