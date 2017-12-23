وجه النائب صالح عاشور سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي نص على ما يلي: تم وضع لوحات إعلانية لمركز «وذكِّر» على شارع الفحيحيل السريع وشارع التعاون وفي منطقة السالمية وكذلك منطقة الزهراء، وعليه أتقدم بالأسئلة التالية:

1- ما شروط ولوائح وضع الإعلانات على منازل السكن الخاص؟

2- هل لمركز «وذكِّر» ترخيص بوضع الإعلانات؟ مع تزويدي بنسخة من هذه التراخيص إن وجدت.

3- ما إجراءات البلدية حيال هذه الإعلانات إذا كانت غير مرخصة؟ مع تزويدي بنسخة من هذه الإجراءات.

4- هل توجد مخاطبات بين بلدية الكويت ووزارة الداخلية أو أي جهة أخرى بشأن هذه الإعلانات؟ مع تزويدي بنسخة من هذه المخاطبات.

5- عادة بعد توجيه إنذار للإعلانات المخالفة ما الإجراءات التي تقوم بها البلدية والمدة اللازمة لإزالة الإعلانات؟ مع تزويدي بنسخة من هذه الإجراءات.