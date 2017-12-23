كشف النائب فيصل الكندري أنه سيتقدم برسالة إلى رئيس مجلس الأمة لطلب مناقشة قضية الازدحام المروري ودعوة مسؤولي هيئة الطرق للاستماع لآرائهم بهذا الشأن ومعرفة الأسباب التي تقف وراء ذلك ووضع الحلول المناسبة.



وقال الكندري في تصريح صحافي إنه ناقش مع مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري احمد الحصان خلال اجتماع معه قضية الازدحام المروري في مختلف مناطق الكويت.

وأضاف أن مدير الهيئة أكد أن لديهم بعض التصورات والحلول المناسبة لهذه القضية التي طال استمرارها بشكل يومي والمواطن يدفع ضريبتها.

وأضاف الكندري أن الحصان أوضح له أن دوار المنقف سيتم إنجازه خلال أشهر، مضيفا «سأتابع معه أولا بأول خطوات الإنجاز».