أعلن بنك الكويت الدولي عن دعمه ورعايته لفعاليات المؤتمر السنوي الرابع والثلاثين للاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الولايات المتحدة الأميركية، والذي سيقام تحت شعار «روح متكاتفة لكويت متألقة» في أتلانتا خلال الفترة من 23 إلى 27 الجاري، وذلك بمشاركة وحضور نخبة من الشخصيات السياسية والاقتصادية والدينية والرياضية والفنية.

ومن المقرر ان يشارك المدير العام لإدارة الاستثمار في البنك، جمال البراك، كمتحدث في إحدى الندوات الاقتصادية على هامش المؤتمر، وذلك إلى جانب نخبة من المتحدثين البارزين.

وبهذه المناسبة، صرح مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: بأن «رعاية الدولي لهذا المؤتمر تأتي في إطار الاهتمام الذي نوليه كبنك لدعم الفعاليات الطلابية والتعليمية من خلال المشاركة في كل الأنشطة والفعاليات المختلفة الذي تنظم داخل الكويت أو خارجها، وذلك من منطلق ما تمثله هذه الفعاليات من دعم معنوي لطلبتنا الذين يدرسون في الخارج وهم بأمس الحاجة للشعور بأنهم قريبون من الوطن».

كما أضاف ناجيا ان دعم ورعاية الفعاليات الطلابية والتعليمية يعتبر جزءا رئيسيا ضمن برنامج البنك الرائد للمسؤولية الاجتماعية، إيمانا منه بضرورة المساهمة في دعم الكفاءات والكوادر الوطنية الشابة، إلى جانب حرصه على تفعيل قنوات التواصل مع الطلبة الكويتيين الدارسين بالخارج باعتبارهم سفراء الوطن والعمادة الرئيسية لبناء مستقبله المشرق.