«الأنباء» قامت بعملية تطوير شاملة لتكون أول صحيفة كويتية تتيح الربط بين أخبار نسختها الورقية والأجهزة الذكية

ألقى مسؤول العلاقات العامة في «الأنباء» الزميل يوسف إبراهيم كلمة نيابة عن رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق، قال فيها: من دواعي سعادتنا ان تشارك «الأنباء» للعام الثالث على التوالي في رعاية أنشطة هذا المؤتمر، الذي تصب نتائجه في خانة تشجيع طلبة الكويت الذين نفتخر بهم من جهة وتعزيز العلاقات الكويتية ـ الأميركية من جهة اخرى.

وأضاف: ان التنوع في محطات وندوات هذه المناسبة يعكس فرادة مجتمعنا وثراء قيمه وديموقراطيته التي نعتز بها، ويحدونا الأمل في أن نستمر جميعا في التمسك بأسسها وأصولها عبر تقديم الصورة الأفضل دائما عن بلدنا وشعبنا.

وتابع الزميل إبراهيم: ألقي هذه الكلمة بالنيابة عن رئيس تحرير «الأنباء» الزميل الأستاذ يوسف خالد المرزوق الذي كان ينوي التواجد معنا بين اخوانه الطلبة كما في العام الماضي ولكن حالت متابعة التطورات السياسية في البلاد دون ذلك.

حملة تطوير «الأنباء»

في الفترة الأخيرة شهدت «الأنباء» ضمن حملة تطوير شاملة إضافة العديد من الخدمات لتعزيز التواصل مع جمهورها، منها تزويد أخبارها بڤيديوهات مصورة وتحديثها على مدار الساعة وإمكانية مشاهدتها من خلال النسختين الورقية والإلكترونية لتكون بذلك أول صحيفة كويتية تتيح الربط بين أخبار نسختها الورقية والأجهزة الذكية تتيح نشرها والتفاعل معها بسهولة تحت شعار «الأنباء تفاعلية بالكامل».

وتابع: يسرنا أن ننقل جزءا من فعاليات هذا المؤتمر مباشرة عبر وسائلنا على شبكات التواصل الاجتماعي، الى جانب تغطياتنا اليومية الموسعة لننقل لأهلنا في الكويت بأفضل صورة أجواء المؤتمر.