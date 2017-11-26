أتلانتا- محمد بسام الحسيني



فازت قائمة المستقبل الطلابي بانتخابات الهيئة الإدارية لاتحاد طلبة الكويت في أميركا للعام الثاني على التوالي ب ١٨٠٤ اصوات بفارق ٣٠ صوتا عن منافستها قائمة الوحدة الطلابية التي نالت ١٧٧٤ صوتا مقابل ١٧٦ للمستقلة.



وفور إعلان النتيجة تجمع مئات الطلاب في "لوبي" فندق ماريوت حيث أجريت الانتخابات هاتفين "أمريكا زرقا" في إشارة إلى لون القائمة الفائزة بعد يوم طويل من الجدل حول آليات التصويت.



ورفض الإعلامي محمد السداني المقرب من قائمة المستقبل في خطاب تزامن مع إعلان النتيجة ما أثير عن توجهات للطعن قائلا: ذلك غير ممكن لان الانتخابات تمت بتوافق القوائم الثلاث على شروطها وقواعدها، والطلاب يرفضون التدخلات النيابية والسياسية.



وقد امتدت انتخابات الهيئة الإدارية حتى ساعات الصباح الأولى من يوم السبت، وذلك بعد تمديد متكرر لساعات التصويت للسماح لنحو ٧٠٠ طالب باستكمال أوراقهم المطلوبة والإدلاء بأصواتهم.



وأدى التأخير إلى تبادل اتهامات بين ممثلي وأنصار القائمتين المتنافستين: المستقبل الطلابي والوحدة الطلابية وسط حضور غير مسبوق بحجمه قُدِّر بخمسة آلاف طالب.



فقد نددت "الوحدة" التي قادت الاتحاد بين عامي ٢٠٠٢ و٢٠١٦ بما وصفته بتهميش الطلبة وسوء التنظيم، وردت إدارة الاتحاد التي فاز بها العام الماضي "المستقبل" بأن مسؤولية الانتخابات تقع على عاتق الهيئة التنفيذية للاتحاد وليس الهيئة الإدارية وأن المشكلة سببها الطلبة الذين لم يستوفوا الإجراءات اللازمة وهو أمر يتكرر كل سنة، لافتة إلى أن الهيئة التنفيذية فامت باعتماد الكشوف بتوقيع من القوائم الثلاث.



واضطر عدد كبير من الطلاب للانتظار ساعات طويلة للإدلاء بأصواتهم وشهد اليوم الانتخابي الطويل إصابة حالتين بالإعياء الشديد، ولكن حتى ما قبل البدء بالفرز لم تحصل أي مصادمات أو مواجهات على غرار العام الماضي بل كانت الأجواء حماسية.



وبعد التمديد المتكرر للتصويت انتقلت المواجهة إلى الأطراف السياسية والنيابية والمجتمعية الداعمة لكل من القائمتين فصدرت مواقف متباينة تدعم كل منهما في حالة استقطاب تؤكد أهمية ورمزية هذه الانتخابات.