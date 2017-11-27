عدد من ممثلي القوائم في جناح الأنباء (فريال حماد)

1804 أصوات لـ«المستقبل» الطلابي مقابل 1774 صوتاً لـ«لوحدة الطلابية» و«المستقلة» بالمركز الثالث بعدد 176

صوتاً

أتلانتا - المؤتمر الـ 34 للاتحاد الوطني لطلبة الكويت

فريق عمل «الأنباء» فريد سلوم - محمد بسام الحسيني - يوسف إبراهيم - علي صالح - فريال حماد

تمكنت قائمة المستقبل الطلابي التي تخوض انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية ان تحافظ على مقاعد الهيئة الادارية للاتحاد للعام الثاني على التوالي حيث حصلت على 1804 أصوات مقابل 1774 صوتا لقائمة الوحدة الطلابية بفارق أصوات بلغ 30 صوتا، وحلت القائمة المستقلة في المركز الثالث بعدد أصوات بلغ 176 صوتا وذلك في الانتخابات التي أجريت ضمن فعاليات المؤتمر الـ 34 للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة في مدينة اتلانتا بولاية جورجيا الأميركية.

جانب من احتفالات قائمة المستقبل الطلابي بالفوز في الانتخابات

جانب من احتفالات قائمة المستقبل الطلابي بالفوز في الانتخابات

والمتتبع لانتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية يعي جيدا ان المنافسة على أشدها بين قائمة المستقبل الطلابية وقائمة الوحدة الطلابية، لا سيما ان الأخيرة كانت تقود الهيئة الإدارية منذ عام 2002 وحتى عام 2016 ولكن المفاجأة التي حدثت العام الماضي في الانتخابات وكانت مفاجأة من العيار الثقيل هي سحب المستقبل الطلابي للبساط من الوحدة الطلابية حيث فازت بالهيئة الإدارية بعدد أصوات بلغ 1268 صوتا مقابل 1261 صوتا للوحدة الطلابية وان لم يكن فارق الأصوات كبيرا حيث بلغ 7 أصوات فقط.

بيان الهيئة التنفيذية

وتعقيبا على الأحداث التي تزامنت مع عملية الاقتراع وما تردد عن منع 700 طالب من التصويت ومن ثم تمديد التصويت

احتفالات قائمة المستقبل بالفوز للسنة الثانية على التوالي (فريال حماد)

أصدرت الهيئة التنفيذية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت- وهي الجهة المشرفة على الانتخابات- بيانا بشأن تمديد عملية الاقتراع لانتخابات الهيئة الادارية بفرع الولايات المتحدة الأميركية للعام النقابي 2017/2018.

وذكر في البيان انه أثناء سير عملية الاقتراع لانتخابات الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية بتاريخ 24/11/2017، تم اكتشاف خلل قد حدث في عملية تسجيل عضوية عدد من الطلبة بسبب وجود نقص في بعض المستندات المطلوبة لاكتمال عملية تسجيل العضوية بنجاح، إذ إن التسجيل كما هو معمول به وجرى العمل عليه بالفرع يتم إلكترونيا من خلال السيستم الخاص بذلك والذي يكون لدى الهيئة الإدارية للفرع، الأمر الذي أصبحت معه عضويات هؤلاء الطلبة غير مستوفاة للشروط اللازمة لصحتها وهو ما كان لزاماً معه على الهيئة التنفيذية أن تقوم بأحد أمرين، هما إما استبعاد هؤلاء الطلبة وحرمانهم من التصويت، أو السماح لهم بالتصويت بعد التأكد من صحة عضويتهم وفقا للشروط المطلوبة.







وبعد الرجوع لممثلي القوائم التي تخوض الانتخابات فقد تم الاتفاق معهم بالإجماع على تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين للقوائم جميعها، تقوم اللجنة بالنظر في جميع الحالات المشار اليها كل حالة على حدة، ومن ثم تقرر ما اذا كانت شروط العضوية منطبقة في حقها فيسمح لها بالتصويت أم غير مكتملة فيتم استبعادها.

وقد وجدت الهيئة التنفيذية أن هذا الرأي هو الخيار الأمثل لحل هذه المشكلة لعدة اعتبارات يأتي في مقدمتها أنه قد أتى باتفاق جميع القوائم المتنافسة، كما أنه يتفق مع روح دستور الاتحاد من ضرورة توسيع قاعدة المشاركة الطلابية في الانتخابات بالإضافة الى ان الطلبة هؤلاء الذين وجد نقص في شروط عضويتهم قد تكبدوا بالفعل مشقة السفر من الولايات التي يقيمون فيها للحضور لمقر الانتخابات والمشاركة في هذا العرس الديموقراطي، وقد قامت اللجنة بالفصل في كل العضويات إما بالموافقة أو بالرفض وبالاتفاق الكامل لممثلي القوائم كافة المجتمعين في اللجنة، وهو ما كان لا بد معه من تمديد عملية الاقتراع لفترة أطول لتمكين هؤلاء الطلبة من المشاركة والتصويت.

وشكرت الهيئة التنفيذية ممثلي القوائم والطلبة على تعاونهم، كما تؤكد الهيئة التنفيذية شفافية العملية الانتخابية، وأن أي إجراءات يتم اتخاذها تكون بموافقة ممثلي كل القوائم واعتمادهم لها.







أسماء الفائزين

طلال سعد العنزي

سعد محمد الهاجري

فهد عبدالهادي المطيري

عبدالعزيز خالد الشطي

ضاري منصور العتيبي

سعد خالد العجمي

فلاح محمد مندكار

سعود عزيز الشمري

صالح أحمد الظفيري

نور أحمد الدوسري

بدر ناصر بوقماز