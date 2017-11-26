من ضمن الأنشطة الترفيهية قدم النجم محمد الحملي وفرقة «باك ستيج غروب» في الكويت عرضا لمسرحية «يا فرحة ما تمت» التي عرضت أمام الطلاب بالتزامن مع إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات الهيئة الإدارية للاتحاد.

وتدور أحداث المسرحية حول سجن يحاول نزلاؤه الفرار عبر حفر نفق تحته فيجدون انفسهم وهم يحاولون الهرب قد هربوا إلى سجن آخر ولكن للنساء.

المسرحية بطولة نورة العميري وعبدالله الخضر وعبدالله الرميان وعلي الحسيني وإيمان الحسيني ومارتينا ودانة حسين وبيهانا، ومن تأليف عبدالعزيز العطية وإخراج محمد الحملي.



وقد لاقى العرض الذي تم برعاية «الأنباء» التي تشارك في المؤتمر كراع بلاتيني وإعلامي أصداء طيبة وتفاعلا لدى جمهور الطلبة حيث غصت بهم قاعة فندق «ماريوت ماركيز» في اتلانتا.



كما سبق العرض سحب على جوائز عبارة عن أجهزة هواتف ذكية قدمتها «الأنباء» للحضور وتصدى لعرض الأسئلة الإعلامي الزميل محمد السداني.