أصدرت الهيئة التنفيذية لاتحاد الطلبة توضيحا بشأن تمديد عملية الاقتراع لانتخابات الهيئة الادارية بفرع الولايات المتحدة الامريكية للعام النقابي 2018/2017

أثناء سير عملية الاقتراع لانتخابات الهيئة الادارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الامريكية بتاريخ ٢٠١٧/١١/٢٤، جاء فيه: تم اكتشاف خلل قد حدث في عملية تسجيل عضويات عدد من الطلبة بسبب وجود نقص في بعض المستندات المطلوبة لاكتمال عملية تسجيل العضوية بنجاح ، إذ أن التسجيل كما هو معمول به وجرى العمل عليه بالفرع يتم الكترونيا من خلال السيستم الخاص بذلك والذي يكون لدى الهيئة الإدارية للفرع ، الأمر الذي أصبحت معه عضويات هؤلاء الطلبة غير مستوفية للشروط اللازمة لصحتها وهو ما كان لزاما معه على الهيئة التنفيذية أن تقوم بأحد أمرين هما إما استبعاد هؤلاء الطلبة وحرمانهم من التصويت ، أو السماح لهم بالتصويت بعد التأكد من صحة عضويتهم وفقا للشروط المطلوبة.

وبعد الرجوع لممثلي القوائم التي تخوض الانتخابات فقد تم الاتفاق معهم بالاجماع على تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين للقوائم جميعها تقوم اللجنة بالنظر في كافة الحالات المشار اليها كل حالة على حدا ، ومن ثم تقرر ما اذا كانت شروط العضوية منطبقة في حقها فيسمح لها بالتصويت أم غير مكتملة فيتم استبعادها .

وقد وجدت الهيئة التنفيذية أن هذا الرأي هو الخيار الأمثل لحل هذه المشكلة لعدة اعتبارات ياتي في مقدمتها أنه قد أتى باتفاق جميع القوائم المتنافسة كما أنه يتفق مع روح دستور الاتحاد من ضرورة توسيع قاعدة المشاركة الطلابية في الانتخابات بالاضافة الى ان الطلبة هولاء الذي وجد نقص في شروط عضويتهم قد تكبدوا بالفعل مشقة السفر من الولايات التي يقيمون فيها للحضور لمقر الانتخابات والمشاركة في هذا العرس الديمقراطي ، وقد قامت اللجنة بالفصل في كل العضويات إما بالموافقة أوبالرفض وبالاتفاق الكامل لممثلي القوائم كافة المجتمعين في اللجنة ، وهو ما كان لابد معه من تمديد عملية الاقتراع لفترة أطول لتمكين هولاء الطلبة من المشاركة والتصويت.

وتشكر الهيئة التنفيذية ممثلي القوائم والطلبة على تعاونهم، كما تؤكد الهيئة التنفيذية على شفافية العملية الانتخابية وان أية إجراءات يتم اتخاذها تكون بموافقة ممثلي كل القوائم واعتمادهم لها.