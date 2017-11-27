العبداللـه للطلبــة: التزمــوا بالقوانيـن الأميركيـة وتجنبوا مسببــات المشاكــل

ا لعوضي: تطبيق نظام إلكترونـي جديـد للتواصل مع الطلبـة والمرشدين الأكاديميين

العنزي للرعاة: كنتم خير سند لنا فلكم كل الشكر والتقدير ونعدكم بالمزيد العام المقبل

أتلانتا - المؤتمر الـ 34 للاتحاد الوطني لطلبة الكويت

فريق عمل «الأنباء» فريد سلوم - محمد بسام الحسيني - يوسف إبراهيم - علي صالح - فريال حماد

أوصى سفيرنا في الولايات المتحدة الشيخ سالم العبد الله الطلبة والطالبات هناك بالاستمرار في المثابرة على تحصيلهم العلمي وتمثيل الكويت خير تمثيل في الخارج.

جاء ذلك في كلمة الشيخ سالم بمناسبة اختتام المؤتمر الـ 34 للاتحاد الوطني لطلبة الكويت- فرع الولايات المتحدة في مدينة اتلانتا بولاية جورجيا الأميركية.

وشدد على اهمية الالتزام بالقوانين الأميركية وتجنب مسببات المشاكل التي قد تؤثر سلبا في دراستهم ومستقبلهم.

ودعا الطلبة الى الاستمرار في التواصل مع السفارة في واشنطن والقنصلية في لوس انجيليس والمكتبين الثقافيين بغرض التعاون معهم وتقديم ما يدعم تعليمهم ويسهل معيشتهم لحين عودتهم الى ارض الوطن.

من جهتها، هنأت مديرة المكتب الثقافي في واشنطن د.اسيل العوضي الطلبة بنجاح المؤتمر واستعرضت خطة عمل المكتب الثقافي في المستقبل القريب والتي تتضمن تطبيق نظام الكتروني جديد للتواصل مع الطلبة والمرشدين الاكاديميين في المكتب حيث يهدف الى تقديم نقلة نوعية للخدمات المقدمة للطلبة.

واستمرت فعاليات المؤتمر الذي يقام تحت شعار «روح متكاتفة.. لكويت متآلفة» ثلاثة ايام بمشاركة نحو خمسة آلاف طالب وطالبة وتضمن العديد من الفعاليات المتنوعة التي تسلط الضوء على قضايا سياسية ورياضية وإنسانية واقتصادية وغيرها بحضور عدد من اعضاء مجلس الأمة الكويتي وشخصيات بارزة.

من جانبه، تقدم رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت- فرع الولايات المتحدة الاميركية طلال سعد سليمان العنزي بجزيل الشكر والتقدير لسفير الكويت في الولايات المتحدة الاميركية، الشيخ سالم العبدالله ولأعضاء البعثة الديبلوماسية، ورعاة المؤتمر الكرام وجميع ضيوفه.

وتابع قائلا: شكرا للسفير الشيخ سالم العبدالله، شكرا لحضورك وتحملك عناء السفر لمشاركة اخوانك واخواتك هذه الأيام.

وأضاف العنزي: لا يخفى عليكم حجم المنافسة والتغيير الذي طرأ على قيادة الاتحاد الوطني لطلبة الكويت- فرع الولايات المتحدة الاميركية، ولعلي استغل هذه الفرصة فأن أوجه ٤ رسائل الرسالة الاولى لرؤساء واعضاء الملحقيات الثقافية، وأخص بالذكر الفاضلة د.أسيل العوضي، كنت كما عهدناك، مخلصة للوطن، خادمة لأبنائه، صادقة في النصح، على مسافة واحدة من جموع الطلبة.

نتطلع منكم المزيد من التعاون، فالمسؤولية الجسيمة التي على عاتقنا مرهقة وتدفعنا للتعاون والعمل.

رسالتي الثانية: رعاتنا الكرام، كنتم خير سند لنا، وشاركتم كما عهدناكم في دعم وتطوير أبنائكم الطلبة، لكم منا كل الشكر والتقدير نعدكم بالمزيد في العام القادم.

رسالتي الثالثة: اخواني واخواتي الطلبة والطالبات من القوائم المتنافسة، انتم سبب نجاح هذا المؤتمر، بأخلاقكم ورقيكم في التنافس وقبولكم للنتائج وتجاوز نتائج الانتخابات بفترة قياسية.

واستطرد العنزي قائلا: اخواني في قائمة الوحدة، قدتم الاتحاد لسنوات عديدة، وكانت لقيادتكم تركة عظيمة أتعبت من جاء من بعدكم، ونحن اليوم نعدكم باستكمال المسير.

اخواني واخواتي في «الوحدة الطلابية»، الفوز لا يستمر دائما ولا يجب ان يستمر للأبد، فاستعدوا واعدوا فمنافستكم شرف نفخر به.

اخواني في قائمة مستقلة أميركا: كسرتم احتكار قائمتين عريقتين بشجاعة لم يجرؤ عليها كثير من قبلكم، نتوقع منكم المزيد ونتمنى لكم كل التوفيق والسداد في خدمة اخوانكم الطلبة والطالبات.

كما وجه العنزي رسالة لشركائه في قائمة المستقبل الطلابي قائلا: صبرتم وعملتم ونلتم، الآن حان موعد رد الجميل لكل من وقف معكم وساندكم وأولهم اخوانكم الطلبة. وحان كذلك وقت الصفح والتسامح والإحسان، هؤلاء اخوانكم وشركاؤكم حتى آخر المشوار، وهذه هي أخلاق الكبار وأنتم أهل لذلك.

رسالتي الرابعة والأخيرة: لا تلتفتوا لمن لا يعرف طبيعة هذا المؤتمر وطبيعة أبنائه، نحن فقط من يحدد شكله وسياساته ومشاكله وحلوله، لا تلتفتوا لمن يصرخ لكم من بعيد احذروا بعضكم البعض فهو والله الخطر وليس من يجلس بجانبك.

وختاما، أعدكم بعام استثنائي مختلف، ومؤتمر قادم أجمل بإذن الله.

وكانت فعاليات المؤتمر الذي اقيم تحت شعار «روح متكاتفة - لكويت متآلفة» قد استمرت ثلاثة ايام بمشاركة فاقت الـ 5 آلاف طالب وطالبة وتضمن العديد من الفعاليات المتنوعة والندوات السياسية والرياضية والاقتصادية والاجتماعية بحضور عدد من اعضاء مجلس الأمة والشخصيات البارزة التي شاركت في فعاليات المؤتمر وشهد الحفل الختامي للمؤتمر تكريم الرعاة ومن بينهم جريدة «الأنباء» الكويتية لتغطيتها الإعلامية لفعاليات المؤتمر.