أتلانتا - المؤتمر الـ 34 للاتحاد الوطني لطلبة الكويت

فريق عمل «الأنباء» فريد سلوم - محمد بسام الحسيني - يوسف إبراهيم - علي صالح - فريال حماد

في ندوة هادفة حول المشاريع الكويتية تحت عنوان «from zero to hero» تحدث كل من مشعل السبيعي الوكيل المساعد لشؤون التنمية في وزارة الشباب عن دعم الوزارة للمبادرات ومعايرها في ذلك وأدار الندوة الإعلامي محمد السداني، وعرض كل من د. علي الكندري وم. بشار سالم تجربة مشروعي «تكوين المعماري» ومركز «دروب» لرحلات السياحة التاريخية والثقافية بعدما حقق كل من المشروعين نجاحا وحضورا بارزا.

وشدد المتحدثون في الندوة على أنه مع تشبع سوق العمل والوظائف الحكومية وازدياد اعداد الخريجين مقابل تناقص الفرص كان لزاما على الدولة وعلى الخريجين التوجه إلى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بشكل حتمي كونها الحل الامثل لتأمين مستقبلهم وفيها فرص للنمو والنجاح.