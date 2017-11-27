د.سعد البراك: الحكومة ليست مؤهلة للإدارة لأنها تُحرم من أهم محرك وهو المنافسة

جمال البراك: متفائل بمستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

خالد الصغير: خصخصة الفكر الإداري في الشركات الحكومية أتلانتا - المؤتمر الـ 34 للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فريق عمل «الأنباء» فريد سلوم - محمد بسام الحسيني - يوسف إبراهيم - علي صالح - فريال حماد وصف الاقتصادي د.سعد البراك دور القطاع الخاص الكويتي في الاقتصاد بأنه «هامشي» حيث ان ثلثي الناتج الوطني يتأثر بالنفط واغلب المشاريع الكبرى في البلاد مملوكة للدولة ومدارة من قبلها، كما ان الشركات العائلية هي الأساس وهناك ثقافة واحتكار العائلة للمشاريع وفي هكذا بيئة لا يمكن ان يكون هناك اهتمام بالمشروعات الصغيرة حيث كل المفاتيح بيد الكبار.

واضاف الخبير الاقتصادي الكويتي خلال مشاركته في الندوة الاقتصادية ضمن المؤتمر الـ 34 لاتحاد طلبة الكويت في أميركا: لابد من تحرير القطاعات ونقل ادارتها من الدولة الى القطاع الخاص، فالحكومة ليست مؤهلة للإدارة لانها تُحرم من أهم محرك وهو المنافسة، حيث لا تفوق بغير منافسة، واستشهد بالنموذج البريطاني، حيث شكلت الادارة العامة أكفأ نموذج في التاريخ عندما ادارت بريطانيا الهند بشركة من 500 شخص، كما استعرض قيام رئيسة الوزراء الراحلة مارغريت تاتشر بالخصخصة وكيف اتهمت بـ«بيع بريطانيا» التي عادت لتكون ضمن أقوى الاقتصادات في العالم.

وتابع البراك: لابد من رؤية استراتيجية للاقتصاد وتحول المشروعات الصغيرة لمحرك، واعتبر ان صندوق المشروعات الصغيرة الحالي لم ينجح حتى الان، وقال اننا لسنا امام علم جديد بل تتوافر تجارب هائلة في العالم ولا داعي للبدء من الصفر.

واضاف البراك: لدينا ازمة في الهيكلة وازمة في الثقافة واذا راجعنا ارقام الاقتصاد الكويتي فسنجد ان حجم الناتج في 2016 كان 114 مليار دولار مقابل 160 مليار دولار في 2015 والسبب الاعتماد على النفط والارتباط به بينما منذ 2012 الناتج القومي القطري مثلا تقدم على الكويت.

من جانبه قال المصرفي وممثل البنك الدولي جمال البراك انه لا يشاطر رأي المتشائمين بالاقتصاد الكويتي قائلا: الكويت بلد رائد في الأعمال وهناك الكثير من القدرات الادارية في الكويت، واليوم تشكل المشاريع المتوسطة والصغيرة 3% من الناتج المحلي و28% من القطاع الخاص واصبحت البنوك تقدم قروضا لهذه المشاريع وتوليها اهتماما متزايدا لذا فنحن امام مشهد واعد يدعونا للتفاؤل وليس التشاؤم.

أما المدير التنفيذي لشركة «كاسكو» خالد الصغير فقال ان الشباب يعولون على أنفسهم في التغيير والمطلوب هو استشراف المستقبل لنخرج من الدائرة التقليدية التخرج في الثانوية الى الجامعة ثم البحث عن وظيفة حكومية وراتب ولابد من وجود جيل يرفع العلم ويغير نمط الدائرة التي نسير فيها.

واشار الى اننا عندما نتحدث عن الخصخصة المطلوب خصخصة الفكر الاداري في الشركات الحكومية.

كما اشار الى ضرورة فهم التطور التكنولوجي المستمر وتأثيره على انماط الادارة وفعاليتها.