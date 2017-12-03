أتلانتا - المؤتمر الـ 34 للاتحاد الوطني لطلبة الكويت

فريق عمل «الأنباء» : فريد سلوم - محمد بسام الحسيني - يوسف إبراهيم - علي صالح - فريال حماد



بمشاركة غير مسبوقة من حيث أعداد المشاركين، انتهت الأسبوع الماضي فعاليات وأنشطة المؤتمر الـ 34 لاتحاد طلبة الكويت الدارسين في الولايات المتحدة بانتخاب هيئة إدارية جديدة استمرت معها قائمة المستقبل الطلابي في قيادة الاتحاد للعام الثاني على التوالي بعد 14 عاما من قيادة قائمة الوحدة الطلابية للاتحاد.



«الأنباء» شاركت في المؤتمر للعام الثالث على التوالي كراع بلاتيني وإعلامي، ناقلة صوت الطلبة الى المسؤولين والجمهور.



والى جانب تغطية المنافسة الانتخابية الشديدة والحماسية وتفاصيل الورش والندوات واللقاءات الخاصة مع الرعاة والحضور والطلاب، عرضت على مدخل القاعة الرئيسية للمؤتمر الذي انعقد في فندق «ماريوت ـ ماركيز» بوسط مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا لوحة حملت شعار «كلمة إلى الكويت»، وقام الطلاب والمشاركون بالتوقيع عليها وتدوين كلماتهم في حب الوطن وأمنياتهم.



كما التقطت الزميلة فريال حماد مجموعة من الصور التذكارية للطلاب على هامش مشاركتهم في هذا الحدث السنوي الكبير.