في سؤال عن أجواء المؤتمر والانطباعات حوله والأهداف التي حققتها الشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو) من خلال المشاركة في فعاليات المؤتمر، قال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في الشركة خالد الصغير: إن أجواء المؤتمر أبهرتنا كرعاة وقد أعطتنا حافزا كبيرا لعمل رعايات أخرى مع اتحاد طلبة الكويت فرع الولايات المتحدة بالمستقبل.

ولفت الصغير الى حسن تنظيم المؤتمر، والعدد الكبير المشارك في فعالياته، والإمكانيات الموجودة والتي توفرها سفارتنا في واشنطن والملاحق الثقافية او الرعاة، مؤكدا ان المشاركة كانت مثمرة جدا خصوصا في الندوة الاقتصادية، وقد رأيت مدى تحفز الشباب للمشاريع الصغيرة، ومن هنا يأتي دورنا نحن كشركات وطنية في دعم مشاريع الشباب والمشاريع الصغيرة.

وأضاف: هنا أذكر بعض الأحاديث الجانبية بيننا وبين بعض المسؤولين بوزارة الشباب عن التعاون وتوقيع بعض الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين الشركة الكويتية لخدمات الطيران ووزارة الشباب بهدف دعم المشاريع الصغيرة للشباب الكويتي تحت مظلة وزارة الشباب.