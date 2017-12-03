تحدث مدير إدارة العلاقات العامة في مؤسسة البترول الكويتية جمال السنعوسي لـ«الأنباء» عن نتائج المشاركة في المؤتمر الطلابي والتواصل الذي تم مع الطلبة وأبرز الأمور التي سمعوها منهم، مؤكدا حرص الشركة على حضور مثل هذه الفعاليات التي تخص طلبة الكويت لأنها تشكل التجمع الأكبر لهم خارج الكويت.

وقال: ان مشاركتنا في هذا المؤتمر تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية، وتحقيقا لأهداف العام 2040 لاستراتيجية الاتصال، وتنفيذ بعض المبادرات الخاصة بها، ومنها على سبيل المثال تعزيز علاقاتنا مع الطلبة.

ولفت السنعوسي إلى ان هناك أكثر من برنامج تسعى المؤسسة الى تفعيله، منها غرس الثقافة النفطية وهو ما يجد صدى كبيرا في مثل هذه المؤتمرات الطلابية، لأن الطلبة عادة ما يسألون عن القطاع النفطي كونه القطاع الجاذب لهم وللخريجين عموما.