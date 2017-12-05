آلاء خليفة

أعلن أمين سر الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الولايات المتحدة الأميركية سعد محمد الهاجري عن إتمام تشكيل الهيكل الإداري للهيئة الإدارية للاتحاد للعام النقابي 2017-2018 برئاسة طلال سعد العنزي ـ رئيسا للهيئة الإدارية.

سعد خالد العجمي - نائبا للرئيس لشؤون الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأميركية.

سعد محمد الهاجري - أمينا للسر.

سعود عزيز الشمري - رئيسا للمكتب التنفيذي.

صالح أحمد الظفيري - رئيسا للجنة الأكاديمية.

ضاري منصور العتيبي - نائبا لرئيس الهيئة الإدارية.

عبدالعزيز خالد الشطي - نائبا للرئيس للشؤون الإدارية.

فلاح محمد مندكار - نائبا للرئيس لشؤون الساحل الغربي للولايات المتحدة الأميركية.

فهد عبدالهادي المطيري - أمينا للصندوق.

وتم تعيين كل من: نور أحمد الدوسري ـ رئيسا للجنة الطلابية، وبدر ناصر بوقماز ـ رئيسا للجنة الثقافية.

وشكر طلال العنزي رئيس الاتحاد كل من حملهم هذه الأمانة الثقيلة وكل من أشفق عليهم من حملها، سائلين المولى أن يكونوا عند حسن ظن الجميع.



وختم العنزي شكره لكل من أنجح العملية الديموقراطية من تنظيم ورقي في التعامل وكل من ساهم في نجاح المؤتمر من طلبة وطالبات وضيوف ورعاة.



وأكد العنزي أن الاتحاد سيكون كما عهدتموه خط الدفاع الأول للطلبة والطالبات في أميركا.