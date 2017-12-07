قدم بنك الكويت الدولي رعايته لفعاليات المؤتمر السنوي الـ 34 للاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الولايات المتحدة الأميركية، والذي عقد مؤخرا تحت شعار «روح متكاتفة لكويت متألقة» في أتلانتا، بمشاركة وحضور نخبة من المتحدثين والشخصيات السياسية والاقتصادية والدينية والرياضية والفنية.

وقد شارك المدير العام لإدارة الاستثمار في البنك جمال البراك كمتحدث في إحدى ندوات المؤتمر الاقتصادية إلى جانب نخبة من المتحدثين البارزين في مجال الاقتصاد والأعمال، معربا عن سعادته للمشاركة في هذا المؤتمر والتطرق إلى الدور المهم الذي تلعبه البنوك المحلية في تحفيز بيئة الأعمال ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير الحلول المصرفية والتمويلية السهلة والمبسطة التي تناسب احتياجاتهم.

وأكد البراك ان «الدولي» يؤمن بأهمية المشاريع الصغيرة كونها اللبنة الأساسية التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين بنية سوق العمل الكويتي، لذلك يسعى البنك لتمكين الشباب منذ مرحلة الدراسة من خلال تشجيعهم على ابتكار مشاريعهم الصغيرة الخاصة بهم، كما قام بإنشاء قسم خاص لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وجاءت رعاية «الدولي» لهذا المؤتمر في إطار الاهتمام الذي يوليه لدعم الفعاليات الطلابية والتعليمية من خلال المشاركة في كل الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تنظم داخل الكويت أو خارجها، لما تمثله هذه الفعاليات من دعم معنوي للطلبة الذين يدرسون في الخارج وهم بأمس الحاجة للشعور بأنهم قريبون من الوطن.