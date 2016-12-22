كشفت صور ومقاطع فيديو عن وقوع مشاجرتين عنيفتين، بين عدد من طالبات جامعة الطائف، نتج عنهما إصابات متعددة، ما استدعى حضور الشرطة والإسعاف.

وأفادت مصادر وفقًا لـ “سبق”، أن المشاجرة الأولى وقعت في مقر كليات البنات الجديد في الحوية، و‎نتج عنها إصابة 3 طالبات، إحداهن تمزق جُزء من وجنتها بعد “عضة” تلقتها من المُعتدية، والاثنتان الأخريان أصيبتا بالقرب من العين، إحداهما سقطت عدستها.وفي المشاجرة الثانية التي وقعت في مقر السنة التحضيرية للطالبات “مسار أدبي” بمبنى الجامعة في حي الفيصلية، تعرضت إحدى الطالبات لسقوط أجزاء من شعرها بعد شده من قبل أخريات، حيث تناثر بالممر.

وتولى مركزا الشرطة في الحوية والفيصلية التحقيق والمتابعة للقضيتين، وتم استقبال البلاغات وأخذ أقوال المصابات والمتضررات من الطالبات وإحدى أعضاء هيئة التدريس، التي تعرضت للاعتداء من الطالبات أثناء الشجار.