قضت محكمة جنايات السويس، الثلاثاء، بمعاقبة طبيبة مصرية متهمة في واقعة وفاة الطالبة ميار محمد موسى 17 عاماً، بسبب إجراء عملية ختان لها، بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

كما قضت المحكمة بمعاقبة طبيب التخدير سيد حسين، والممرضة نادية عبدالرحمن، ووالدة الضحية انتصار رمضان زكي، بالسجن عام مع إيقاف التنفيذ وغرامة 5 آلاف جنيه.

ووجهت النيابة خلال الجلسة للمتهمين في القضية بأنهم قاموا بإحداث جرح قطعي أفضى إلى موت، وإجراء عملية ختان إناث.

وشهدت جلسات القضية الاستماع للشهود من بينهم شقيقة الضحية التوأم التي أجرت عملية ختان في يوم وفاة شقيقتها.