خرجت أم من منزلها تاركة رضيعتها وحيدة في المنزل، وعادت لتواجه أسوأ شيء تتوقعه في حياتها بعد أن نهشت الجرذان جسد الطفلة التي تبلغ من العمر 3 أشهر فقط.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء، أن الأم التي تقطن في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، تركت رضيعتها بالمنزل من أجل حضور حفلة.

وخلال غياب الأم، اقتحمت الجرذان المنزل وهاجمت الرضيعة، ونهشت جسدها الغض حتى فارقت الحياة.

وعندما عادت الأم وجدت أمامها المشهد المروع، قبل أن تعتقلها الشرطة بتهمة الإهمال والتسبب في مقتل رضيعتها.

وقال أحد الجيران إن "الجرذان انتزعت لسان الرضيعة وعينيها وأصابعها، وأحدثت إصابات عميقة في جسدها".