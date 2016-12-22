أظهر مقطع فيديو تم تداوله الثلاثاء على مواقع التواصل الاجتماعي قيام سائق سيارة من نوع "هايلوكس" بصدم عدة سيارات بشكل متعمد على الجسر المعلق بالرياض في محاولة لفتح الطريق، مسببا أضرارا في عدد من السيارات على الجسر.

هذا وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن ضبط قائد السيارة الذي ظهر بالفيديو المتداول.

وذكرت الإدارة العامة للمرور تفاصيل الحادثة وقالت "قائد المركبة كان يقود بسرعة عالية ولم يتوقف عند نقطة تفتيش تابعة لشعبة السير بمرور الرياض وكاد يدهس رجل المرور الواقف بالنقطة وعند دخوله للجسر المعلق تفاجأ بأن الحركة المرورية متوقفة أمامه، حيث استمر بتهوره محاولا الهروب بعد صدمه لعدة مركبات عمدا حتى توقف تماما بعد احتجاز مركبته ومن ثم القبض عليه من قبل المتضررين من الحادث بحضور أحد رجال المرور المتواجد في نفس الموقع بعدما أوقف حركة المرور تماما أمامه حتى لا يتمكن من الهرب حيث تحفظ رجل الأمن عليه مباشرة داخل الدورية الرسمية وبعد التأكد منه اتضح أنه مواطن بالعقد الثاني من العمر كما أنه في (حالة غير طبيعية) ووجد معه قطعة صغيرة يشتبه أنها مادة (الحشيش المخدر) مع مجموعة من (ورق الشام)، هذا وما زالت الإجراءات النظامية تتخذ في حقه والتي تضمن حقوق المتضررين الخاصة، وكذلك ما ينطبق عليه من عقوبات جنائية ومرورية وقد تم حجز مركبته كما تم نقل جميع المركبات المتضررة والتي تجاوز عددها 10 مركبات".

وكان مغردون على تويتر انشأوا هاشتاق تحت عنوان #درباوي_الجسر_المعلق عبروا من خلاله عن مطالبتهم بمعاقبته.