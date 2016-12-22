تمكن الجنود السعوديون المرابطون في الحد الجنوبي من الاستيلاء على إحدى المناطق التي فخختها ميليشيات الحوثي بالألغام، ما أجبر عناصر الحوثيين على الفرار مخلفين ورائهم كثيرا من أسلحتهم وأغراضهم الشخصية.

وأظهر مقطع فيديو مجموعة من الجنود أثناء سيطرتهم على منطقة “شعيب القوب”، واستيلائهم على الذخيرة المخبأة في الكهوف، والتي تضمنت ألغام أفراد، وألغام مركبات ومدرعات، حيث قام مهندسو القوات المسلحة بتفجيرها للتخلص منها.

كما تم العثور على كتب إيرانية وفتاوى لبدر الدين الحوثي وطلاسم، إضافة إلى مواد غذائية وأدوية، وذلك بعد هروب القناصة الذين كانوا يتمركزون في هذه المنطقة.