صدرت الكثير من الألعاب خلال السنة التي أوشكت على الانتهاء، إلا أن بعضها حقق الاستثناء من حيث التحميل والمبيعات، وحظي بتصنيفات عالية في المراجعات. وفي وقت حظيت بعضها بتغطية إعلامية عالية مثل "بوكيمون غو"، لكنها لم تأت بالضرورة في المرتبة الأولى.

إليكم تصنيف صحيفة "ذا غارديان" البريطانية لأفضل الألعاب الإلكترونية لعام 2016:

5. Stardew Valley

جاءت المرتبة الخامسة من نصيب هذه اللعبة التي تذكر باللعبة الفيسبوكية "المزرعة السعيدة". فهنا كذلك سيدخل اللاعب في دور صاحب مزرعة. وسيكون عليه تولي شؤونها والحفاظ عليها.

4. Inside

يدخل اللاعب في دور شاب هارب من قبضة المجتمع، ليجد نفسه في سيناريوهات غامضة ومظلمة. وطوال رحلته سيكون عليه تخطي سلسلة من العوالم وحل الكثير من الألغاز.

3. Firewatch

أنتجت اللعبة من قبل شركة "كامبو سانتو" لصالح أجهزة "بلايستييشن 4" و"إكسبوكس وان" والحواسيب. ويعيش اللاعب مع قصة هنري، الرجل الذي تخلى عن كل شيء من أجل وظيفة حارس الغابة، قبل أن يجد نفسه في مغامرة داخلها لا تنتهي إلا باتخاذ قرارات صعبة.

2. Pokémon Go

لم تثر لعبة إلكترونية ضجيجاً هذا العام مثلما أثارته لعبة "بوكيمون غو". فاللعبة التي بنيت على سلسلة الأنمي التي انطبعت في الذاكرة، باتت هوساً عالمياً اجتاح العالم. حتى أن قوانين تم تعديلها للتكيف مع اللاعبين، وناقوس خطر دق أكثر من مرة خوفاً من آثارها.

ورغم كل ذلك لم تحتل المرتبة الأولى، بينما كانت الأولى من نصيب:

1. Uncharted 4

وفق مقاييس صحيفة "ذا غارديان"، فإن هذه اللعبة قد استطاعت تخطي لعبة "بوكيمون غو" نفسها. فوفقها لا تكتفي هذه اللعبة بإدخال اللاعب في عالم إنديانا جونز والاكتفاء بقتل الأشرار، بل إنها لعبة ممتعة جداً، إضافة إلى أنها عنصر مساعد على تطوير العلاقات الشخصية، خصوصاً بين الزوجين.

يأتي ذلك في وقت تقدم فيه اللعبة كل ما يبحث عنه اللاعب في الألعاب عالية التكاليف. فهي ذات مؤثرات بصرية ضخمة وأماكن خيالية مثيرة.