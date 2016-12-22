«يبدو أنها سعيدة جدا برؤية حفيدها يعيش علاقة عاطفية هانئة»
تعليق للصحافة البريطانية حول موافقة الملكة إليزابيث على علاقة الأمير هاري الرومانسية بالممثلة ميغان ماركل.
«شيلوا أجور النجوم من دماغكم»
الفنانة المصرية الهام شاهين ردا على سؤال في برنامج كانت ضيفته عن أجور الفنانين المبالغ فيها التي نسمع عنها والتي تتخطى احيانا 30 مليونا في المسلسل الواحد، وقالت الهام: «من حق النجم ان يحصل على الأجر الذي يناسبه مادامت الاعلانات تأتي على اسمه هو وليس غيره، وبصراحة الكلام بقى كتير اوي عن أجور الفنانين كأن مفيش طبيب بياخد في العملية الواحدة آلاف الجنيهات ولا مذيع بيفوق الممثلين في أجره.. فياريت تشيلوا الحكاية دي من دماغكم».
«تستحق أفضل منها بالتأكيد»
نصيحة من الشقيقات كارديشيان لأخيهن روب كي ينهي علاقته مع عارضة الأزياء بلاك شينا بل وعرضت امه المذيعة كريس جينر مبلغ 5 ملايين دولار على تشينا كي تبتعد عنه.
«لقد اعتقد الجميع اننا كنا على خطأ»
النجمة السينمائية نيكول كيدمان تكشف أن زواجها من المغني كيث أوربان لم يكن يحظى بتأييد اهلها وأصدقائها، واعترفت بأن زوجها الذي بالكاد كانت تعرفه قبل الزواج لايزال يناديها بـ «صديقتي الاسترالية».
ما رأي الملكة إليزابيث في العلاقة العاطفية لحفيدها؟ وإلهام شاهين تهاجم من يسألون عن أجور الفنانين.. وفريق الدفاع عن الفنان المغربي سعد لمجرد: لقد تعرض لعملية ابتزاز