غصت أروقة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في المملكة العربية السعودية بمحبي القهوة والشوكولاتة في افتتاح النسخة الثالثة من اكبر معرض من هذا النوع في الخليج والشرق الاوسط. وسار الزوار في ارجاء «المعرض الدولي للقهوة والشوكولاتة»، يتوقفون حينا لاحتساء كوب من القهوة الطازجة، ويتذوقون حينا آخر بعض قطع الشوكولاتة المكسوة بالسكر والمواد الاخرى الملونة.

وفي نسخته الثالثة، تشارك 130 جهة في المعرض، وهي تمثل العدد الاكبر من المشاركين مقارنة بالنسختين الماضيتين، رغم التباطؤ الاقتصادي مع تراجع اسعار النفط ولجوء الدول الخليجية وبينها السعودية الى التقشف.

وللمملكة السعودية شغف طويل وعلاقة تاريخية مع القهوة التي بدأت الانتشار في القرن الخامس عشر، انطلاقا من اثيوبيا، ومرورا باليمن، ثم وصولا الى باقي ارجاء منطقة الشرق الاوسط وبينها السعودية.

وحافظ السعوديون لقرون على شغفهم بالقهوة التي اصبحت جزءا من ثقافتهم، قبل ان يقوموا بإضافة الشوكولاتة إليها في مزيج يلقى رواجا في المملكة.