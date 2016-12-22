تواجه النجمة ريتا أورا احتمال خسارة جزء من ثروتها بعد تعرضها لعملية احتيال بمبلغ 2.3 مليون يورو، واتصلت الشرطة بالمغنية التي تبلغ ثروتها 10 ملايين يورو للتحقيق في مزاعم قيام محاسب على مدى أشهر باختراق حسابات لعدد من الشركات ومن ضمنها أعمال كانت استثمرت فيها أورا.

وحسابات النجمة البالغة 26 عاما من بين الذين تم اختراقها وقد تخسر مبالغ كبيرة لكن لحسن حظها استثماراتها مغطاة من قبل شركة التأمين.

شرطة نورثمبتونشاير أوقفت وغرمت الرجل البالغ 35 عاما في سياق التحقيق المالي، وقال محامي ريتا أورا غراهام شير:ريتا لديها مصالح تجارية عديدة على صعيد عالمي، وإحدى الشركات التي لديها استثمارات فيها تعرضت لعمليات احتيال إضافة إلى شركات أخرى وأفراد.

الخسارة المحتملة التي عانى منها الضحايا بشكل جماعي ستتوزع بشكل نسبي وتشمل النجمة ريتا أورا التي هي إحدى مالكي الأسهم، لكنها ستعوض هذه الخسارة عن طريق شركة التأمين التي تحمي ضد هكذا نوع من الاختلاس المحترف والاحتيال وشكاوى أخرى.