استغل شاب خليجي خروج صديقته من جنسية أجنبية معه في وقت متأخر من الليل، لمحاولة اغتصابها فاختطفها بالقوة والتهديد، وتوجه بها إلى منطقة صحراوية بغرض الاعتداء عليها بدبي .

وبدورها تمكنت دورية للشرطة من تحرير الفتاة وإحباط جريمة اغتصابها من قبل صديقها الخليجي، وكشفت النيابة العامة، تفاصيل هذه الجريمة أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، وذكرت أن المتهم الذي يعمل بوظيفة حكومية، ويبلغ من العمر 22 عاماً، هتك عرض الفتاة بالإكراه، قبل أن يحاول اغتصابها داخل المركبة، وأن دورية للشرطة حررتها من الخطف، وأنقذتها من الاغتصاب ، وفقاً لموقع إرم نيوز .

واستطاعت دورية الشرطة الوصول إلى مكان وجود مركبة المتهم، من خلال الإحداثيات الخاصة بالهاتف المحمول للمجني عليها، الذي استخدمته سراً في استدعاء الشرطة، مستغلة انشغال الخاطف بالقيادة والحديث معها.

حيث قالت الفتاة أنها حاولت فتح باب المركبة والهروب منها، إلا أن المتهم أحكم السيطرة عليها ومنعها من ذلك، وهددها بالضرب، واستدعاء أصدقائه للاعتداء عليها، فاختارت الخلاص منه من خلال الاتصال بالشرطة دون علمه، حيث طلبت الرقم 999، وأخفت الهاتف بجانبها، وأشغلته بالحديث، حتى لا يكتشف الأمر.

وراحت تصيح وتبكي ليسمعها أفراد غرفة العمليات، بيد أن الجاني لم يستجب لتوسلاتها، واستمر في هتك عرضها، وعندما أوقف سيارته وهمّ باغتصابها، حضرت دورية للشرطة بموجب البلاغ الوارد إليها، وحررت الفتاة قبل اغتصابها، وألقت القبض على الفاعل.