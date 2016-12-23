رغم سنوات الصداقة التي جمعتهما في ممارسة الهواية المفضلة لهما، كرة القدم، كانت هذه الرياضة السبب الرئيسي في وفاة أحدهما، وإيداع الآخر في السجن، بعد خلاف داخل الملعب.

وتلقى رجال الأمن إخطارًا من قرية أبو الغيط في قسم شرطة القناطر الخيرية في محافظة القليوبية في مصر، بمقتل شاب طعنًا بآلة حادة على يد صديقه.

وانتقل رجال الأمن لمقر الواقعة، حيث تم القبض على المتهم بعد قيامه بقتل صديقه أمام عدد من الشباب، لخلاف بينهما داخل الملعب بشأن قوانين اللعبة.

وأحالت الشرطة القضية للنيابة العامة، التي تواصل التحقيقات، وسط حالة من الغضب انتابت أهالي القرية، حيث تلازم الشابان دومًا، وجمعتهما لعبة كرة القدم، لكنها كانت سببًا في تفريقهما وللأبد.