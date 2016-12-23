في مشهد مثير للدهشة، أظهر مقطع فيديو تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قيام متزلج يرتدي زي بابا نويل بالتحليق في السماء باستخدام طائرة بدون طيار ضخمة.

ويظهر مقطع الفيديو، الطائرة وهي تسحب المتزلج كيسي نيستات مع لوح تزلجه على بساط أبيض من الثلج، قبل أن تنتقل به إلى مرحلة جديدة لترفعه عن الأرض.وقد بلغ ارتفاع المتزلج عن الأرض حوالي 50 متراً قبل أن يقوم بالهبوط بسلام ويحقق هذا الإنجاز المميز.

ويذكر بأن مقطع الفيديو الذي تم تصويره وإنتاجه برعاية شركة سامسونغ للتكنولوجيا، لقي رواجاً كبيراً وحصل على أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد ساعات من نشره على موقع يوتيوب الإلكتروني.

ويقول نيستات بأن تصميم وتصنيع طائرة الدرون استغرق سنة كاملة وأنه سعيد بالنتائج التي حصل عليها. وأضاف نيستات بأن الطائرة يمكنها أن تحمل وزناً يصل إلى 100 كيلو غرام، ويمكن استخدامها في عمليات الإنقاذ، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ستار البريطانية.