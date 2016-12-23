شهدت صالة الوصول بمطار القاهرة الدولى واقعة غريبة، إذ اضطر مسافر خليجي لوضع 190 ألف جنيه مصري (قيمة تحويل 10 آلاف دولار من فرع أحد البنوك بصالة الوصول) في شوال من القماش.

وبدأت الواقعة عند وصول رحلة طيران الإمارات القادمة من دبي، إذ تقدم راكب خليجي لتغيير مبلغ 10 آلاف دولار بالعملة المصرية فأصيب بحالة ذهول عندما تسلم مبلغ 190 ألف جنيه مصري نقدا، وطلب من موظفي المصرف مراجعة وتدقيق المبلغ المصروف له، فأكدوا له صحة المبلغ، إذ احتُسب الدولار الواحد بمبلغ 19.35 جنيه مصري، فاضطر المسافر إلى حمل المبلغ الكبير في شوال، ليغادر الدائرة الجمركية بعد الحصول على ما يثبت تحويل المبلغ عبر المنافذ الرسمية حتى لا تستوقفه السلطات المعنية