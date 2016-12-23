قررت المحكمة الجزائية بمحافظة جدة، حبس زوج خمسة أيام؛ عقب ثبوت ضربه زوجته وتهديده لها بالقتل؛ بسبب خلافات نشبت بينهما.

وأوضح مصدر قانوني أن الزوجة اتهمت زوجها بالاعتداء عليها بالضرب والركل وتهديدها بالقتل بسكين لرفضها إعطاءه 10 ريالات ومداومته السهر مع أصدقاء له داخل منزلهما، متهمةً أحد أصدقائه بمحاولة الاعتداء الجنسي على ابنيهما.

وبيّن المصدر أن الزوج نفى كل التهم الموجهة إليه، متهمًا الزوجة بارتكاب تصرفات غير مسؤولة تجاهه وتجاه أولادهما ومعاناتها من حالة مرضية تصيبها بتخيلات غير واقعية، كما أنها أخفت أوراقاً رسمية تخص عمله.

وأشار إلى أن المحكمة قررت حبس الزوج لثبوت ضربه زوجته من خلال التقرير الطبي، كما أسقطت التهم الأخرى لعدم وجود قرائن أو أدلة تثبتها.