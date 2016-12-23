«يبدو أنها سعيدة جدا برؤية حفيدها يعيش علاقة عاطفية هانئة»
تعليق للصحافة البريطانية حول موافقة الملكة إليزابيث على علاقة الأمير هاري الرومانسية بالممثلة ميغان ماركل.
«شيلوا أجور النجوم من دماغكم»
الفنانة المصرية الهام شاهين ردا على سؤال في برنامج كانت ضيفته عن أجور الفنانين المبالغ فيها التي نسمع عنها والتي تتخطى احيانا 30 مليونا في المسلسل الواحد، وقالت الهام: «من حق النجم ان يحصل على الأجر الذي يناسبه مادامت الاعلانات تأتي على اسمه هو وليس غيره، وبصراحة الكلام بقى كتير اوي عن أجور الفنانين كأن مفيش طبيب بياخد في العملية الواحدة آلاف الجنيهات ولا مذيع بيفوق الممثلين في أجره.. فياريت تشيلوا الحكاية دي من دماغكم».
«تستحق أفضل منها بالتأكيد»
نصيحة من الشقيقات كارديشيان لأخيهن روب كي ينهي علاقته مع عارضة الأزياء بلاك شينا بل وعرضت امه المذيعة كريس جينر مبلغ 5 ملايين دولار على تشينا كي تبتعد عنه.
«لقد اعتقد الجميع اننا كنا على خطأ»
النجمة السينمائية نيكول كيدمان تكشف أن زواجها من المغني كيث أوربان لم يكن يحظى بتأييد اهلها وأصدقائها، واعترفت بأن زوجها الذي بالكاد كانت تعرفه قبل الزواج لايزال يناديها بـ «صديقتي الاسترالية».
«نحن فتيات مستقلات بالكامل»
المغنية جيد ثيرلول وهي تزعم انها وأعضاء فرقتها «ليتل ميكس» يتمتعن بكونهن عازبات، علما انها ترتبط شخصيا بعلاقة صداقة وثيقة مع رجل.
«لقد تعرض لعملية ابتزاز»
فريق الدفاع عن الفنان المغربي سعد لمجرد الذي يمثل صباح اليوم أمام القضاء الفرنسي لاستكمال جلسات الحكم عليه بعد أن ثبت تورطه في قضية تحرش فتاة تدعى لورا، ومن المقرر أن تكون الفتاة نفسها موجودة خلال الجلسة.
«سيبقى الفريق كما هو من دوني وربما أفضل»
«سيبقى الفريق كما هو من دوني وربما أفضل»
اللاعب ساديو ماني مؤكدا أن ليفربول لن يتأثر بمشاركته مع منتخب السنغال في كأس الأمم الافريقية لكرة القدم الشهر المقبل، وقال ان الفريق يملك العديد من اللاعبين المميزين.
وسجل ماني - الذي انضم لليفربول من ساوثامبتون قبل انطلاق الموسم الجاري - هدف الفوز على إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز