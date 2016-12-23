اندلع حريق هائل الخميس في مدينة ايتوغاوا في اقليم نيغاتا بشمال غرب اليابان، ألحق خسائر بنحو خمسين مبنى، لكنه لم يؤد الى سقوط ضحايا، كما اعلنت اجهزة الاغاثة.

وقال مسؤول في فرق الاطفاء لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي «حاليا عمليات الاطفاء مستمرة ونحو خمسين منزلا تضرر» خلال اقل من خمس ساعات.

وأصيبت سيدتان في الاربعين من العمر بجروح طفيفة. وأرسلت 17 شاحنة اطفاء الى المكان بينما صدر امر بإجلاء 586 شخصا من المناطق المحيطة بالحريق.

واندلع الحريق نحو الساعة الـ 10.30 (01.30 ت.غ) في مطعم صيني وامتد الى اجنحة ومبان اخرى.

ومعظم البيوت اليابانية مبنية من خشب وان كانت مكسوة من الخارج بالحجر.

وطلب حاكم المنطقة ريويشي يونياما من الحكومة تدخل القوات البرية للدفاع الذاتي (سلاح البر الياباني) التي توجهت الى مكان الحريق لمحاولة السيطرة عليه.