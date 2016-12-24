تمكنت شرطة منطقة جازان من ضبط مواطن في العقد الثالث من العمر، كان قد انتشر له مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يسرق جوالين من أحد المحلات بجازان.

ووفقاً لموقع”سبق”كشف الناطق اﻹعلامي لشرطة منطقة جازان”المقدم عبدالرحمن الزهراني” أنه بعد تداول المقطع الذي وثقته إحدى كاميرات المراقبة الموجودة بالمحل حيث أظهرت أحد اﻷشخاص أثناء قيامه بسرقة جوالين مع أحد المحلات بجازان,كثّفت الجهات الأمنية جهودها في عملية البحث,وألقت القبض على المواطن؛ موضحاً أنه تم ضبط الجوالات المسروقة بحوزته وإحالته برفقة اﻷوراق لجهة الاختصاص.