لم تكن الإماراتية فاطمة آل علي تتوقع أن يحظى مقطع فيديو نشرته وهي تستعرض مهاراتها بعصا لعبة الهوكي، باهتمام فريقها المفضل للعبة ذاتها واشنطن كابيتلز الذي سيتيح لها حضور إحدى مباريات الفريق بفبراير المقبل.

وبدأت القصة عندما نشرت آل علي المقطع على حسابها في تويتر، فأعجب به اللاعب الشهير بيتر بوندرا، وسفير فريق "واشنطن كابيتلز"، الذي التقى بها في نوفمبر الماضي بالإمارات.

وقد فاجأ الفريق، بالتنسيق مع طيران الاتحاد، آل علي هذا الشهر، بتذكرتي طيران للسفير إلى الولايات المتحدة لحضور إحدى مباريات الفريق وإتاحة الفرصة لها الالتقاء بلاعبيه، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية.

وبدأت فاطمة في تصوير مباريات الهوكي نظرا لعشقها للعبة، وعن ذلك قالت: “منذ أن كنت صغيرة السن كنت أهوى هذه اللعبة وأتابع أفلامها في التلفزيون ومباريات الهوكي المختلفة، وعلمت عن منتخب الرجال في دولة الإمارات أنه يمارس اللعبة ويشارك في بطولات مختلفة.

وبعد أن تم تأسيس منتخب للسيدات انضممت له بعد عام واحد من تأسيسه وهو يضم نسبة 90 في المئة من الإماراتيات وشاركنا في العديد من البطولات الخارجية التي من خلالها مثلنا دولة الإمارات العربية المتحدة ولدينا دوري قوي أيضا، وما جذبني حماس وإثارة اللعبة المستمرة.

وتمنّت نجمة هوكي الجليد الإماراتية أن تحظى هذه اللعبة بالمزيد من الاهتمام في دول مجلس التعاون الخليجي، وأن رسالتها من خلال هذه المشاركة هي دعوة العنصر النسائي لممارسة اللعبة لما تتميز به من حماس واثارة.