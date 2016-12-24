انتقم لاعب كونغ فو من لص سرق هاتفه على طريقته الخاصة، واعترض طريقه ليوجه له ضربة قاضية وسط الشارع، قبل أن يستعيد هاتفه المسروق.

وكان السائق الصيني شاهد رجلاً على دراجة نارية، يسرق هاتفه من مقصورة سيارته المتوقفة على جانب الطريق، لكنه لم يتمكن من اللحاق به. ولحسن الحظ، فقط شاهد لاعب الكونغ فو غريمه في وقت لاحق من نفس اليوم يقود دراجته في نفس الشارع.

ولم يكن السائق ينوي هذه المرة أن يدع اللص يفلت بفعلته، حيث انتظره في وسط الشارع، ووجه له ركلة قوية في صدره على طريقة أفلام الكونغ فو، مما أسقط اللص أرضاً أسفل دراجته.

وبدا اللص عاجزاً عن المقاومة، وحاول النهوض للهرب، لكنه سقط مجدداً تحث ثقل الدراجة، قبل أن يقوم بإعادة الهاتف إلى صاحبه، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأثار صاحب الهاتف المسروق إعجاب المشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن لقن اللص درساً قاسياً، واستطاع أن يستعيد هاتفه بفضل مهاراته في الكونغ فو.