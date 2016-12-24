ذكرت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية أن السيليكون المستخدم في مستحضرات التجميل ليس له تأثير سلبي على الصحة، موضحة أنه يتم استعمال السيليكون في مستحضرات العناية بالشعر من أجل فرده وتعزيز لمعانه وبريقه.



ويتم استعمال السيليكون في مستحضرات العناية بالبشرة لتكوين طبقة حماية للحفاظ على الرطوبة بشكل أفضل، في حين يتم استعمال السيليكون في مستحضرات أحمر الشفاه وظلال الجفون وكريم الأساس ليمنحها قواما مخمليا ومزيدا من الثبات.



ويمكن الاستدلال على مستحضرات التجميل المحتوية على السيليكون من خلال احتواء أسماء المواد الفعالة على النهايات "icone" و "iloxane".