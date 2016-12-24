وقع لصان أمريكيان في شر أعمالهما، عندما اتصل هاتف أحدهما عن طريق الخطأ بالشرطة، وهما يتفقان على مجموعة من السرقات.



وكان كل من روبرت بورن وديفيد غرييغبسي يجلسان في سيارتهما بالقرب من مطعم "بي بي كيو" بولاية كنتاكي الأمريكية، عندما اتصل هاتف أحدهما دون أن يشعر بخدمة الطوارىء، واستمع الموظف إلى المحادثة التي دارت بينهما، بحسب صحيفة هافنغتون بوست الأمريكية.



وكان اللصان يتفقان على سرقة بعض الأماكن، ومن بينها مطعم "بي بي كيو"، وتم تحديد مكان المكالمة، واتصل الموظف برئيس شرطة دنفيل توني غراي، الذي كان يتناول وجبة طعامه بالصدفة في المطعم المذكور.



وقال غراي في حديث لوسائل الإعلام: "تمكن عامل مركز الطوارىء من تحديد مكان المكالمة، وتبين أن اللصين يتحدثان في مكان قريب من المطعم، وتمكنا من القبض عليهما في الوقت المناسب".



ووجهت الشرطة تهمة التخطيط للسرقة والاعتداء على الممتكات العامة، بالإضافة إلى السلوك غير المنضبط للصين، وتم تحويلهما إلى المحكمة لإصدار الحكم المناسب بحقهما.