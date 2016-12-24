نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية صورا مذهلة لمنطقة صحراوية في الجزائر استيقظ سكانها على منظر فريد للثلوج وذلك لأول مرة في تاريخ المنطقة منذ 37 عاماً، إذ كان آخر هطول للثلوج فيها شهر فبراير من عام 1979.



هذه الصور التقطها مصور هاو يدعى كريم بوشتاتة، في بلدة صحراوية صغيرة تدعى عين الصفراء، بالجزائر.



والتقطت عدسة المصور لقطات رائعة للثلوج التي حطت على الكثبان الرملية الحمراء في أكبر صحراء حارة في العالم.



وكانت آخر مرة شوهدت فيها الثلوج في عين الصفراء التي تعرف بلقب "بوابة الصحراء" في 18 فبراير 1979، عندما استمرت عاصفة ثلجية لمدة نصف ساعة فقط.



ولكن هذه المرة بقيت الثلوج ليوم كامل في هذه المدينة، التي ترتفع بحوالي 1000 متر فوق مستوى سطح البحر، وتحيط بها جبال الأطلس.



وكان منظر الثلوج رائعا وهو يمتزج بألوان الرمال الحمراء لتقدم لوحة طبيعية مبدعة وثقتها عدسة المصور في سلسلة من الصور تداولتها الوسائل الإعلامية العالمية.



ونقلت الصحيفة عن المصور كريم قوله، أن سكان المدينة ذهلوا جميعا لرؤية تساقط الثلوج على رمال الصحراء، فذلك أمر نادر الحدوث.



وتغطي الصحراء معظم مناطق شمال أفريقيا، وشهدت المنطقة تغيرات في درجات الحرارة والرطوبة على مدى المائة ألف سنة الماضية.



ووفقاً للعلماء، فإن الصحراء الجافة التي يسودها اليوم طقس حار، من المتوقع أن تصبح خضراء بعد حوالي 15 ألف عام.