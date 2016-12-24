«مازلت ابنة الواحد والعشرين.. لذلك رفضت الارتباط»
العارضة الشهيرة جيجي حديد بعد ان رفضت طلب حبيبها النجم زين مالك للزواج لأنه استعجل في الأمر. وأورد مصدر مقرب من الثنائي لمجلة «لايف أند ستايل» بأنها ما زالت في سن الـ 21 عاما ولا تشعر بأنها مستعدة للإقدام على هذه الخطوة، فالزواج يحتاج لنضج عقلي شامل ومسؤولية لتناسبها في هذا العمر.
«نعم أمر بحالة نفسية سيئة»
الفنانة المصرية يسرا تؤكد أنها مرت بفترات نفسية صعبة، خصوصا بعد أن فقدت اثنين من شقيقات والدتها.
واعترفت بأنها لجأت لطبيبة نفسية في أميركا وظلت تجيب عن أسئلتها وهي تبكي، طيلة 4 ساعات، وأخبرتها الطبيبة بأنها من أقوى الشخصيات التي شاهدتها، وأشارت يسرا الى انها ظلت تفكر في الموت كثيرا، كما أنها كانت تتخيل كيف سيكون مصير محبيها بعد رحيلها.
«خمسة بعيون الحساد»
الفنانة نيكول سابا بعد احتفالها بعيد زواجها الخامس من الممثل يوسف الخال ووجهت نيكول في هذه المناسبة رسالة معبرة جدا لزوجها قالت فيها: «بعيد زواجنا الخامس.. اول شي خمسة بعيون الحساد. تاني شي واهم شي ما بقول الا الله يحفظلي ياك انت وبنتنا.. ثمرة حبنا.. وتضلك عطول شريكي وصاحبي وخيي وسندي ونصفي التاني وعشيقي وغرامي كلو».
«سنواصل حصد الألقاب لأننا أفضل من يلعب كرة القدم»
لويس إنريكي، المدير الفني لنادي برشلونة معربا عن قناعته بأن هذا الموسم سيواصل حصد الألقاب لأنه أفضل من يلعب كرة القدم.
وقال إنريكي، في مقابلة لتلفزيون برشلونة من المقرر أن تبث اليوم: أعتقد أننا أفضل من يلعب، نحن من لديه أفكار أكثر وضوحا وهذا يثمر عن شيء في النهاية.
«كان ألطف رجل في العالم»
الممثلة الأميركية هيلين هانت وهي تنعي والدها غوردن عقب وفاته عن- 87 سنة – متأثرا بمرض باركنسن، لقد كان على حد قولها رجلا وأبا بمعنى الكلمة، ويفيض رقة وحنانا ولطفا، حقيقة لقد افتقدته كثيرا.