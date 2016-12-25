غم أن معظم مستخدمي تطبيق واتسآب الأزرق يواجهون بعض العقبات أثناء استعماله؛ لعدم احتوائه على الكثير من الخصائص التي تسهل عمليات التراسل بحسب البيان الإماراتية .

إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تناقلوا شرحاً لمميزات واتسآب بلس، أو ما يعرف بالواتس الأزرق — وقد يعرف أيضا بالنسخة المعدلة — والفروق بينه وبين الواتسآب الرسمي، وهي وفقا لما نشرته وكالة سبوتنيك الروسية:

* في واتسآب الأخضر لا يمكنك تعديل الخط من حيث نوعه وحجمه ولونه، بينما في الأزرق يمكنك ذلك، وأيضا تلوين المحادثة بألوان مختلفة.

* لا يمكنك إرسال أكثر من 10 صور دفعة واحدة من تطبيق واتسآب الأخضر، لكن تستطيع فعل ذلك من خلال واتس الأزرق.

* في واتس الرسمي لا يمكن إرسال ملفات كبيرة الحجم، إنما في النسخة المعدلة ترسل ملفات كبيرة تصل إلى 50 ميغابايت.

* تسطيع في واتسآب الأزرق تغيير "الثيم" أو الـ"استايل" الخاص بالواجهة.

* النسخة المعدلة تم العمل فيها على تجاوز الحظر الموجود في واتسآب الرسمي.