أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن المملكة تعتزم استثناء عمالة بعض الجنسيات من الرسوم الشهرية على مرافقيهم، مبيناً أنه سيتم الإعلان عن أسماء تلك البلدان في وقت لاحق.

ورد الجدعان على سؤال حول إمكانية استثناء الجنسيات السورية والبرماوية واليمنية من الرسوم المقررة وفقاً لـ”المدينة”، بالتأكيد على مراعاة المملكة للظروف الاجتماعية والسياسية والأمنية التي تمر بها تلك الدول، مبيناً أن هذا الأمر معمول به في مواقف مشابهة على مدار السنوات الماضية.

وأشار إلى أن التاريخ يشهد بمراعاة المملكة لظروف البلدان العربية والإسلامية، موضحاً أن استثناء بعض الجنسيات سيجري عقب دراسة الجهات المعنية لظروفها ومن ثم الإعلان عنه في حينه.يهدف برنامج "حساب المواطن الموحد" الذي أطلقته الحكومة، ويبدأ التسجيل فيه اعتباراً من الأول من فبراير من العام المقبل، لتطوير نظام شامل يمكن من خلاله رفع كفاءة الدعم للمواطن، وامتصاص أعباء الإصلاحات الاقتصادية وارتفاع الأسعار عن كاهله.

وفور الإعلان عن البرنامج تولدت العديد من التساؤلات حول ماهية البرنامج، وآلية العمل التي يتبعها، ووفقاً لصحيفة "مكة" ستتم من خلال التساؤلات التالية الإجابة عما يدور بذهن المواطن حول البرنامج.

1- متى سيتم البدء برفع أسعار الطاقة؟

تم تحديد يوليو 2017 موعداً لبدء التسعيرة الجديدة الخاصة بإصلاح أسعار الطاقة.

2- ما الفئات المستفيدة من حساب المواطن؟

أكثر الفئات التي ستستفيد هم أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، وذلك لكونهم الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار الطاقة.

3- هل سيستوعب برنامج حساب المواطن أصحاب الدخول ما فوق المتوسطة؟

هذه الفئة تحديدا قد تطالها تأثيرات ارتفاع الأسعار، لذلك قررت الحكومة أن يستفيدوا من البرنامج بشكل جزئي، مع استبعاد كلي لطبقة أصحاب الدخول المرتفعة والأثرياء.

4 -كيف لي أن أتقدم بطلب للاستحقاق؟

يتم الآن تجهيز بوابة إلكترونية لتلقي طلبات التسجيل، وستكون متاحة منذ 1 فبراير 2017.

5 هل سيتم صرف البدل النقدي مع إعلان تسعيرة الوقود الجديدة؟

إطلاقاً، فالهدف أن تتلقى الدعم قبل التطبيق بوقت كاف لتستطيع موازنة احتياجاتك مع الوضع الجديد.

6 - كيف سيتم صرف البدل للمستفيدين؟

البدل النقدي سيسلم للمستفيدين بشكل شهري عبر حساباتهم البنكية.

7 – ما هي المعادلة التي سيتم اتباعها لاحتساب البدل النقدي للمتضررين من ارتفاعات الوقود

الأثر المباشر وغير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة + عدد أفراد الأسرة + معايير الاستهلاك الرشيد.

8- هل البدل النقدي ثابت أم متغير؟

التوجهات تنص على مراجعة البدل النقدي دورياً والأخذ بالحسبان متغير عدد أفراد الأسرة، مع أخذ ارتفاع تكلفة المعيشة بعين الاعتبار.

9- من الذي يمكنه التسجيل للاستفادة من البدل النقدي؟

الأسرة السعودية، والفرد السعودي المستقل، وأسرة الأم السعودية المتزوجة غير سعودي، إضافة لحاملي بطاقات التنقل.

10- ماذا عن مستفيدي الضمان الاجتماعي، هل سيستفيدون من البرنامج؟

ستتم إضافة أصحاب المعاشات الضمانية تلقائياً إلى البرنامج.

11- هل يختلف برنامج حساب المواطن الموحد عن برامج الضمان الأجتماعي ؟

نعم ولكن التوجه المستقبلي يدفع نحو ضم برامج بدلات الاسر الى حساب المواطن الموحد حيث ستصبح برامج الرعاية الصحية والسكن والتعليم والضمان الاجتماعي متاحة عبر منصة واحدة .