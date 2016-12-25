اقدم رجل شاب في جنوب شرق ايران الى قتل عشرة افراد من عائلة واحدة بعد رفض شابة تنتمي اليها الزواج منه على ما ذكرت وكالة "مهر" للانباء.

وكان هذا الايراني تقدم للزواج من امرأة شابة في بلدة جهان اباد الواقعة في منطقة نائية في محافظة كرمان.

وبعد رفضها الزواج منه قتلها بواسطة سلاح رشاش قبل ان يطلق النار على افراد عائلتها فقتل تسعة منهم بينهم ثلاث نساء وطفلان على ما اوضحت الوكالة.

واصيب في الجريمة خمسة اشخاص اخرين ونقلوا الى المستشفى. وقال المصدر نفسه ان اثنين منهما في وضع خطر.

واكد مسؤول محلي ان "خلافا عائليا يقف وراء المجزرة". وفي السنوات الاخيرة، تحدثت وسائل الاعلام الايرانية عن جرائم "شرف" عدة او اخرى ترتكب بعد رفع طلب زواج خصوصا هجمات بالحمض الكاوي ضد نساء شابات.